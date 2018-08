Crise política marca década de instabilidade partidária na Austrália

O parlamento australiano votou hoje a favor de uma suspensão dos trabalhos até 10 de setembro, confirmando a crise da liderança do Partido Liberal e no Governo, que poderá levar ainda hoje à queda do primeiro-ministro.

A votação ocorreu com grande parte dos lugares do Governo vazios, tendo Turnbull e alguns ministros - muitos deles já demissionários - entrada na sala do parlamento apenas para apoiar a suspensão dos trabalhos.

A imprensa australiana referiu que a interrupção poderá ter salvo o Governo de uma moção de censura ao executivo que os trabalhistas se preparavam para apresentar.

"Não foi o parlamento que falhou. Foi o Governo liberal de Turnbull (...) que falhou. O país não precisa de um líder liberal diferente. Precisa de um Governo diferente no país", afirmou Bill Shorten, líder da oposição trabalhista, crítico perante a votação.

A decisão oconteceu numa altura de grande tensão política no partido do Governo australiano, com três ministros australianos a anunciarem hoje que o primeiro-ministro Malcolm Turnbull perdeu o apoio do Governo e que deve ser realizada uma votação interna para eleger um novo líder rapidamente

Malcolm Turnbull disse que vai convocar para sexta-feira uma reunião da bancada do partido, mas só se antes receber uma carta assinada pela maioria dos membros a pedir uma mudança de líder.



"O Parlamento foi suspenso e agora espero uma carta com as assinaturas da maioria do partido, 43. Se receber isso, vou convocar uma nova reunião do partido. Na terça-feira [o partido] confirmou a minha liderança. Preciso de ver que há uma maioria de membros que quer nova votação", disse, numa conferência de imprensa transmitida em direto pelas televisões australianas.

Desde 2007, a Austrália já teve quatro primeiros-ministros e cinco governos diferentes, com lutas tanto na liderança do Partido Trabalhista, como no Liberal.



A situação contrasta com o período anterior, já que entre 1975 e 2007 a Austrália teve apenas quatro chefes do Governo, com todos a terminarem o mandato ou até a conseguirem renovar o cargo.



Malcolm Fraser (Liberal) e Bob Hawke (Trabalhista) governaram oito anos cada, entre 1975 e 1991, Paul Keating (Trabalhista) cumpriu cinco anos de mandato, até 1996, e John Howard (Liberal) cumpriu 11, até 2007.



Desde aí, porém, os Governos australianos têm sido palco de grandes lutas internas que levaram o trabalhista Kevin Rudd a ser desafiado e a perder em 2010, no terceiro ano do seu mandato, a liderança do Governo para Julia Gillard.



A primeira mulher primeiro-ministro australiana também só aguentou três anos, acabando por ser novamente desafiadas por Rudd que voltou ao cargo de chefe do Governo durante três meses.



Tony Abbott (Liberal) vence as eleições de 18 de setembro em 2013, mas esteve menos de dois anos no cargo, ao ser desafiado por Malcolm Turnbull. Em funções desde 15 de setembro de 2015, o atual primeiro-ministro australiano poderá deixar o cargo na sexta-feira.



