Encontrado túnel em KFC abandonado para passar droga do México para os EUA

A passagem fazia a ligação entre a cave da cozinha de um restaurante da cadeia Kentucky Fried Chicken e uma casa no México. Tem quase sete metros de profundidade, 180 metros de comprimento e 20 centímetros de diâmetro.

A droga era puxada com uma corda de um lado ao outro. O esquema foi descoberto depois do dono do antigo restaurante ter sido visto a retirar caixas de ferramentas do estabelecimento que continham 118 quilos de droga.

Apesar da construção de túneis ser muito demorada, as autoridades dizem que são uma alternativa cada vez mais comum devido ao aumento do nível de segurança e patrulhamento nas fronteiras.