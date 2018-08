Ex-conselheira de Trump disponível para testemunhar contra Presidente num processo de destituição

A antiga conselheira afirma ainda não ter sido contactada pelo comité do congresso para dizer o que sabe mas confessa que tem colaborado com o procurador Robert Muller, responsável pela investigação ao conluio com Moscovo.

O debate sobre o "impeachment" está relançado nos Estados Unidos depois do ex-advogado de Trump, Michael Cohen, e de um ex-diretor de campanha, Paul Manafort, terem sido condenados, esta semana, por vários crimes de fraude e evasão fiscal.

Na última entrevista sobre a polémica, na FOX, Donald Trump falou da hipótese de ser destituído e disse que provocaria uma queda nos mercados e faria colapsar a economia norte-americana.

"Todos ficariam muito pobres", foi a expressão utilizada plo presidente dos Estados Unidos.