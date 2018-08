Tribunal Constitucional do Zimbabué confirma vitória de Emerson Mnangagwa

O TC rejeitou assim as acusações apresentadas pelo Movimento para a Mudança Democrática (MDC), de Nelson Chamisa, que acusou o Zanu-PF, partido de Mnangagwa, de manipular a votação de 30 de julho.

A investidura de Mnangagwa deverá ocorrer no próximo domingo, dia 26 de agosto.

"Emmerson Dambudzo Mnangagwa é devidamente declarado como vencedor das eleições de 30 de julho", disse Malaba, que revelou a decisão unânime dos nove juízes.

Para o juiz, os argumentos de Chamisa não foram suficientes.

"A acusação de Chamisa falhou em apresentar ao tribunal provas claras e suficientes de que os resultados eleitorais foram afetados pelas irregularidades que ele diz terem ocorrido", afirmou Malaba.

O presidente do TC acrescentou que as acusações de Chamisa consistiam em "generalizações", e que a "melhor prova seria o conteúdo das urnas" de voto.

Chamisa poderia ter pedido uma recontagem dos votos no espaço de 48 horas após o anúncio dos resultados.

Malaba acrescentou que "o ónus não está no lado de quem é acusado. O acusado não tem de provar nada, e neste caso apenas tinha de responder".

Problemas com o prazo de entrega da acusação apresentada por Chamisa torná-la-iam "defeituosa", mas "dada a importância do caso, o tribunal permitiu que fosse ouvida", sublinhou Malaba.

Mnangagwa já reagiu na plataforma de microblogues Twitter, dizendo não estar surpreendido com a decisão do tribunal, monstrando-se aberto à cooperação com Chamisa.

"Não estamos surpreendidos com a decisão do tribunal. Os resultados das eleições estavam firmemente alinhados com as sondagens pré-eleições e eram consistentes com a contagem final do ZESN (Rede de Apoio às Eleições no Zimbabué)", escreveu o Presidente Mnangagwa.

"Mais uma vez reitero o meu apelo à paz e união acima de tudo. Nelson Chamisa, a minha porta está aberta e os meus braços esticados, somos uma nação. Ultrapassemos as nossas diferenças. É tempo de avançar juntos", digitou.

Segundo a Comissão Eleitoral do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, ex-braço direito de Robert Mugabe, recebeu 50,8% dos votos e Chamisa 44,3%.

Seis pessoas morreram durante protestos contra o ato eleitoral de 30 de julho.

Lusa