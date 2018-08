Tufão Cimarron leva ao cancelamento de 200 voos no Japão

As autoridades ordenaram a evacuação de várias zonas na costa do país e registaram rajadas de vento a mais de 200 quilómetros por hora.

A tempestade causou danos em vários edifícios e inundações no oeste do país e deve agora seguir para norte, para a ilha de Hokkaido.

O Cimarron é o segundo tufão a atingir o Japão esta semana, depois da passagem pelo sudoeste do país do Soulik, agora a sobrevoar a Coreia do Sul.