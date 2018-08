Procuradoria apresenta queixa contra ex-ministro do Trabalho do Brasil

Segundo o órgão de Justiça brasileiro, o grupo é suspeito de fazer negociações ilícitas de registos sindicais. Além de o ex-ministro do Trabalho Helton Yomura são ainda suspeitos o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, e os deputados da câmara baixa do Parlamento brasileiro, Paulinho da Força, Jovair Arantes, Wilson Filho, Cristiane Brasil e Nelson Marquezelli.

As denúncias foram investigadas no âmbito da operação Registo Espúrio, que revelou o funcionamento da organização criminosa que fazia a cobrança de vantagens indevidas - como o pagamento a servidores públicos, apoio, financiamento e votos aos partidos e agentes políticos - em troca da concessão fraudulenta de registos sindicais.

"Os elementos probatórios reunidos no inquérito indicaram que representantes das entidades sindicais ingressam no esquema criminoso em razão da burocracia existente na Secretaria de Relações do Trabalho, que dificulta - e muitas vezes impede - a obtenção de registo àqueles que se recusam a ofertar a contrapartida ilícita que lhes era exigida", lê-se numa nota da PGR.

A PGR informou também que as provas foram obtidas por meio de medidas cautelares, como quebras de sigilo e buscas e apreensões realizadas em três fases da operação Registo Espúrio. Também foram consideradas informações prestadas pelo ex-coordenador da área de registo sindical do Ministério do Trabalho, Renato Araújo Júnior, que celebrou uma colaboração premiada (acordo para confessar crimes e entregar provas em troca da diminuição da pena) com a Polícia Federal brasileira.

Segundo a PGR, Renato Araújo Júnior forneceu documentos e esclareceu o significado de outros documentos aprendidos pelos investigadores durante o inquérito.A queixa da PGR foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) porque os cinco deputados envolvidos no caso só podem ser investigados durante o mandato na corte máxima do país.

O caso será analisado pelo juiz do STF Edson Fachin, que decidirá se os envolvidos devem-se tornar arguidos com base na queixa apresentada pela PGR.

