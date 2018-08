Responsável jihadista e dois civis mortos em ataque militar francês no Mali

Em comunicado emitido na capital francesa, o Estado-Maior do Exército francês revelou que, depois de ataque aéreo, "comandos constataram a morte de Mohamed Ag Almouner e de um membro da sua guarda".

"Os militares descobriram que dois civis, uma mulher e um adolescente, foram igualmente mortos e que um membro do grupo terrorista, bem como dois outros civis, ficaram feridos", referiu-se no comunicado.

Os feridos foram socorridos por equipas médicas do Exército francês que estiveram no local.

O Estado-maior do Exército francês anunciou que uma investigação está em curso "para determinar como os civis foram atingidos no ataque aéreo".

"Os critérios franceses para abrir fogo são particularmente rigorosos e visam evitar baixas civis", salientou-se, acrescentando-se que "cada preparação da missão é objeto de uma recolha e da análise de tantas informações quanto possível para limitar o nível de risco das operações".

Numa operação lançada à noite, "a presença comprovada de civis perto do alvo teria levado ao cancelamento da missão", que "consistia em ataque aéreo de duas aeronaves Mirage 2000 na posição do grupo terrorista, seguido de uma ação terrestre para tomar o posto".

O grupo 'jihadista' do Daesh no Sahara, baseado na fronteira entre o Mali e Burkina Faso, é liderado por Adnane Abou Walid Sahraoui, um desertor da al-Qaeda no Magreb Islâmico, que também codirigiu o Movimento pela Exclusividade da Jihad na África Ocidental, um grupo islâmico maliano.

Lusa