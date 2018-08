Alerta de tsunami no Pacífico após sismo de 7.1

O terramoto de magnitude 7,1 foi registado a sudeste das Ilhas da Lealdade, um arquipélago do território francês da Nova Caledónia, sem causar danos ou risco sério de tsunami, segundo as primeiras informações transmitidas pelas autoridades.

"As vagas podem ultrapassar entre 30 centímetros a um metro o nível do mar", indicou o Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico.