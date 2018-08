Dois mortos e oito feridos em operação militar no Rio de Janeiro

A ação faz parte da intervenção federal decretada em fevereiro pelo Presidente brasileiro, Michel Temer, que deixou nas mãos do exército a segurança do estado do Rio de Janeiro com o objetivo de fazer frente à grave vaga de violência que atinge a região.

O Comando Militar do Leste informou ainda que foram apreendidas seis pistolas, uma espingarda, onze carregadores, cinco cartuchos de munição, três motociclos e três embarcações. Além disso, os militares realizaram 3.000 verificações de antecedentes criminais.

A operação decorreu no complexo de bairros do Salgueiro, no município de São Gonçalo, região metropolitana a norte do Rio, e na Baía de Guanabara, numa superfície marítima de 61 quilómetros quadrados, segundo o Comando Militar do Leste.

Durante as ações, os militares do exército e da marinha cumpriram mandados judiciais, verificaram denúncias de práticas criminais e efetuaram cercos terrestres. Segundo as autoridades militares, no complexo de favelas do Salgueiro, e nos seus arredores, atuaram 2.520 militares das forças armadas, com apoio de blindados e aeronaves.

Na área da Baía da Guanabara, que banha municípios do Rio de Janeiro, participaram nas operações 300 homens da marinha e 12 agentes da polícia federal que realizaram ações de bloqueio e cerco naval, com o principal objetivo de reprimir crimes.

As ações ocorreram com o apoio de tanques, veículos blindados e aeronaves, assim como de dois barcos e 10 lanchas rápidas.

Seis meses após o início da intervenção, a violência não cedeu no Rio de Janeiro e o número de tiroteios subiu cerca de 40% e as mortes nos confrontos com as forças de segurança foram as mais altas em 30 anos, segundo o Observatório da Intervenção.

Durante este período, 736 pessoas morreram em confrontos ocorridos em operações das forças de segurança e outras 2.617 morreram em homicídios.

