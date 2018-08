Situada na área C da Cisjordânia, a escola serve várias vilas da zona.

As autoridades palestinianas são responsáveis pelos serviços médicos e escolas da área C, no entanto as construções de insfraestruturas estão a cargo de Israel.

Com a demolição da escola, em julho, os palestinianos não têm permissão de Israel para voltar a construir a escola, obrigando as crianças a terem aulas na rua.