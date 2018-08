Apenas 1,6% dos estudantes entre 14 e 17 anos aprendem adequadamente o português no Brasil

Quanto à matemática, somente 4,52% dos estudantes avaliados pelo Saeb 2017 - uma prova aplicada a cada dois anos que é utilizada pelo Governo brasileiro para medir a aprendizagem dos alunos -, superaram o nível 7 da escala de proficiência.

O mesmo estudo constatou que sete em cada dez dos estudantes brasileiros não tem conhecimento adequado de língua portuguesa ou matemática um ano antes de terminarem a escola básica.

Etapa mais problemática da educação do país, o ensino médio, que corresponde aos três anos antes dos alunos chegarem à universidade, foi classificado no nível 2 de proficiência, numa escala de um a dez. Em português, 70,88% dos estudantes têm nível insuficiente na aprendizagem, o que na prática significa que não possuem capacidade para interpretar textos de forma correta.

Já na disciplina de matemática, 71,67% dos alunos brasileiros apresentaram nível insuficiente de aprendizagem, o que traduz a dificuldade em resolver problemas matemáticos com operações básicas.

O MEC destacou que a baixa qualidade do ensino nessa etapa da vida dos estudantes prejudica a formação e, consequentemente, atrasa o desenvolvimento social e económico do país.

"Os dados do ensino médio brasileiro revelados pelo Saeb 2017 são um desastre. O desempenho insuficiente dos nossos estudantes, edição após edição da avaliação confirma a importância das mudanças que trouxemos com o Novo Ensino Médio", afirmou o ministro da Educação brasileiro, Rossieli Soares.

Os resultados apresentados pelo Governo brasileiro também revelam grandes desigualdades educacionais no país. Apenas nove dos vinte e sete Estados brasileiros registaram proficiências médias em ambos os componentes avaliados na prova do Saeb: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na última edição do Saeb mais de 5,4 milhões de estudantes de mais de 70 mil escolas públicas e privadas foram avaliados com testes de língua portuguesa e matemática.

Lusa