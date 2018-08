Balão com autarca de Londres em biquíni vai sobrevoar Parlamento britânico

Yanny Bruere, de 28 anos, organizador da campanha "Make London Safe Again" (Tornar Londres segura novamente, em português), conseguiu angariar mais de 58 mil libras (cerca de 64 mil euros) através de uma plataforma de financiamento participativo (crowdfunding) para desenvolver o balão com 8,8 metros de diâmetro que no sábado vai sobrevoar a zona do Parlamento britânico.

O balão é uma das ações da campanha que defende a saída de Sadiq Khan da liderança da capital britânica.Sadiq Khan foi alvo de fortes críticas quando em julho passado permitiu que um balão gigante que representava o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um bebé de fraldas zangado sobrevoasse os céus de Londres.

O lançamento do balão coincidiu com uma visita de trabalho do Presidente norte-americano, Donald Trump, ao Reino Unido que durou menos de dois dias.

AP Images

Yanny Bruere argumentou que a campanha anti-Khan surge perante o aumento da criminalidade na capital britânica, mas também para defender a liberdade de expressão.

Uma porta-voz da câmara de Londres confirmou que o balão tem autorização para sobrevoar a praça do Parlamento (Parliament Square, em inglês) no sábado.

A figura exibida no balão é uma referência a uma campanha que Sadiq Khan proibiu em 2016.

Sadiq Khan, membro do Partido Trabalhista britânico, venceu as eleições à câmara municipal de Londres em maio de 2016, tornando-se então no primeiro muçulmano a liderar uma capital da União Europeia (UE).

Lusa