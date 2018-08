China critica lógica "irresponsável e absurda" de Trump sobre a Coreia do Norte

"Muita gente, como eu, pensa que os Estados Unidos são os campeões do mundo em distorcer os factos de forma irresponsável e com uma lógica absurda", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, questionada sobre as declarações do presidente norte-americano.

Os Estados Unidos "deviam olhar-se ao espelho em vez de criticar os outros", acrescentou.

Donald Trump afirmou em 'tweets' sucessivos nos últimos dias que a relação com a Coreia do Norte é boa, mas que "a China complica grandemente as coisas" devido "aos diferendos comerciais" entre Washington e Pequim.

O presidente norte-americano disse ainda que a sua relação com o líder norte-coreano é "boa e calorosa", pelo que não "há razões nesta altura para esbanjar dinheiro em jogos de guerra", mas avisou que poderá relançar exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul que serão os "maiores de sempre".

Já anteriormente Trump tinha acusado a China de usar a sua influência sobre Pyongyang para dificultar a sua aproximação ao líder norte-coreano, Kim Jon-un, em represália pelas novas tarifas que Washington impôs a Pequim e que deram origem a uma guerra comercial entre as duas potências económicas.

Na semana passada, Trump cancelou uma visita de uma delegação norte-americana a Pyongyang citando falta de progressos nas negociações.

Trump e Kim reuniram-se em junho numa cimeira histórica, em Singapura, na qual se comprometeram a construir uma paz duradoura e estável na península coreana e a trabalhar para "a total desnuclearização" da península.

