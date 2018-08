Paquistaneses manifestam-se na capital contra concurso de cartoons de Maomé

Cerca de 10.000 apoiantes do partido Tehreek-i-Labaik, que ajudou Imran Khan a tornar-se primeiro-ministro após as eleições legislativas do mês passado, participam na marcha e deverão acampar perto de Islamabad ao fim do dia, para instar Khan a cortar relações diplomáticas com a Holanda.

Representações da figura do profeta são proibidas no Islão e consideradas profundamente ofensivas para os muçulmanos, razão pela qual o Governo paquistanês de comprometeu a protestar contra o concurso junto da ONU.

As autoridades cortaram as principais artérias da capital com contentores de carga para impedir os manifestantes de se aproximarem da zona onde se situam a embaixada holandesa e outras.

Horas antes, a polícia deteve a marcha em Jhelum, a cerca de 160 quilómetros de Islamabad, por razões de segurança, mas pouco depois permitiu que prosseguisse, disse o porta-voz partidário Eijaz Ashrafi, citado pela agência noticiosa Associated Press.

Segundo a mesma fonte, os manifestantes recusaram-se a dispersar, defendendo que o Governo de Khan tem duas opções: "Ou corta relações diplomáticas com a Holanda ou, então, a polícia terá que nos matar para pôr fim à marcha e enviar os nossos cadáveres para Lahore".

"Até agora, prevaleceu o bom senso. Estamos a 80 quilómetros de Islamabad", observou.

Ainda em Jhelum, o radical líder do partido, Khadim Hussain Rizvi, também advertiu Khan para remover todos os obstáculos.

"Nós estamos na estrada para mostrar ao mundo que podemos morrer para proteger a honra do nosso profeta", disse Rizvi aos manifestantes.

O protesto ocorre num momento em que os ânimos estão exaltados no Paquistão por causa do concurso de 'cartoons' que está a ser organizado por Geert Wilders, um deputado holandês da extrema-direita com um historial de declarações incendiárias sobre o Islão.

O Governo holandês distanciou-se da iniciativa, mas frisou estar empenhado em garantir o direito à liberdade de expressão.

Também hoje, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Mohammad Faisal, indicou que Islamabad transmitiu à Holanda a sua profunda preocupação em relação ao concurso de 'cartoons' previsto, classificando-o como "uma tentativa deliberada e maliciosa de difamar o Islão", mas acrescentou que o Paquistão evitará qualquer ação extrema desnecessária contra a Holanda por causa do dito certame.

