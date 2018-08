Rússia anuncia manobras militares no mar Mediterrâneo

De acordo com o Ministério, os navios de guerra integram as frotas russas dos mares do Norte, Báltico, Negro e Cáspio.

Estes exercícios precedem os que já estão planeados para a Sibéria e o Extremo Oriente, como parte da Vostok-2018, manobras que o exército russo apresenta como as maiores desde 1981.

Nos exercícios no Mediterrâneo participam 300.000 militares e 36.000 veículos.

O anúncio acontece numa altura em que a imprensa russa reportou na terça-feira o reforço da presença militar russa ao largo da Síria por se recear ataques do Ocidente contra as forças armadas sírias.

O exército russo acusou sábado os rebeldes sírios de estarem a preparar uma "provocação" com armas químicas na região de Idleb, onde uma ofensiva de Damasco parece iminente, o que justificaria os ataques do Ocidente.

Lusa