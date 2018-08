Uma das maiores plantações verticais do mundo fica num túnel da Coreia do Sul

A Coreia do Sul, país que perdeu quase metade da população rural nas últimas décadas, tem investido na agricultura vertical para enfrentar as más colheitas associadas às alterações climáticas e à escassez de terras, daí a utilização da hidroponia, uma técnica de cultivar plantas recorrendo apenas à água.

No ano passado, uma empresa de cultivo de interiores transformou um antigo túnel rodoviário, a 190 quilómetros de Seul, numa "quinta inteligente", com 2.300 metros quadrados -- o equivalente a meio estádio de futebol -, que já é a maior do país e uma das maiores do mundo, noticia a agência de notícias Associated Press (AP).

Construído em 1970 para uma das primeiras estradas principais da Coreia do Sul, este antigo símbolo da industrialização do país parece espelhar agora o futuro da agricultura.

Em vez do chilreado das cigarras, "Clair de Lune", de Claude Debussy, ressoa no túnel, na esperança de estimular o crescimento saudável das colheitas.

"Passamos música clássica porque os vegetais também adoram ouvir música como nós", admite Choi Jae Bin, diretor da NextOn, empresa que administra a "quinta", citado pela AP.

Sessenta tipos de frutas e vegetais crescem em condições otimizadas, usando os próprios sistemas de cultivo e colheita da NextOn. Entre eles, 42 são certificados como produtos sem pesticidas, sem herbicidas e sem transgénicos, aponta Dave Suh, diretor de tecnologia da NextOn.

O túnel fornece temperaturas de 10 a 22 graus Celsius, o que permite à empresa otimizar as condições de crescimento, explica.

Plantações inteligentes de alta tecnologia -- que também são usadas no Dubai e em Israel - onde as condições de cultivo são difíceis, podem ser a chave para o desenvolvimento da agricultura sustentável, acreditam alguns especialistas.

"A sociedade está a envelhecer e a urbanização a intensificar-se à medida que a nossa força de trabalho agrícola é reduzida", refere Son Jung Eek, professor de horticultura da Universidade Nacional de Seul, à AP.

A agricultura inteligente pode ajudar a enfrentar este desafio, defende, além de facilitar o cultivo de culturas de alto valor que são sensíveis à temperatura e outras condições.

Pouco mais de 16% da terra na Coreia do Sul foi dedicada à agricultura em 2016, de acordo com estatísticas do governo.

Naquele país, a população rural caiu para metade nas últimas quatro décadas, apesar da população ter crescido quase 40%.

O Ministério da Agricultura anunciou no início deste ano que investirá no desenvolvimento de plantações inteligentes em todo o país, expandindo a sua área total de 4.010 para sete mil hectares.

Lusa