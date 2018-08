Mudança da hora com os dias contados?

A Comissão Europeia vai propor o fim da mudança de hora, depois de essa ter sido a vontade expressa por uma grande maioria dos europeus na consulta pública lançada este verão, anunciou o presidente do executivo comunitário.

"Milhões de cidadãos disseram que não querem continuar a alterar o relógio.

A Comissão Europeia vai fazer o que eles dizem. Seguir-se-á proposta legislativa", anunciou Jean-Claude Juncker, através da conta de uma das suas porta-vozes na rede social Twitter.

Em declarações à estação televisiva alemã ZDF, Juncker acrescentou que "quando se consulta os cidadãos sobre algo, convém de seguida fazer aquilo que eles desejam".

A consulta pública 'online' sobre a mudança de hora, lançada pela Comissão Europeia em julho e concluída em 16 de agosto, teve uma participação recorde na União Europeia, com mais de 4,6 milhões de contributos.

As disposições atuais relativas à hora de verão na UE exigem que os relógios sejam alterados duas vezes por ano, para ter em conta a evolução dos padrões de luz do dia e tirar partido da luz do dia disponível num dado período.

Com Lusa