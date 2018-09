Boko Haram mata pelo menos 30 soldados em ataque contra base militar na Nigéria

"Perdemos pelo menos 30 homens em combates com os 'terroristas' do Boko Haram que atacaram as nossas tropas em Zari (perto da fronteira com o Níger) por volta das 16:00 locais [a mesma hora de Lisboa] de quinta-feira", declarou um oficial nigeriano, que falou à AFP sob a condição de anonimato. Este ataque, segundo a agência francesa, ocorre num contexto de forte recrudescimento de ataques contra o exército nigeriano.

A Nigéria tem sido palco, desde 2009, da violenta insurgência do grupo fundamentalista Boko Haram, que pretende criar um estado islâmico na zona norte daquele país.

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, que se recandidata nas eleições de fevereiro de 2019, foi eleito sob a promessa de erradicar o grupo 'jihadista', que já provocou mais de 20.000 mortos e milhões de deslocados desde 2009.

Em meados de agosto, centenas de militares manifestaram-se em Maiduguri, recusando ser destacados para zonas instáveis e sob ameaça do Boko Haram.

Lusa