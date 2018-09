Agência Reuters repudia condenação dos dois jornalistas birmaneses

"Estes dois admiráveis jornalistas já estiveram nove meses presos sob acusações fabricadas para os silenciar e destinadas a intimidar a imprensa, disse hoje a agência Reuters através de um comunicado.

O tribunal de Rangum considerou que os repórteres Wa Lone e Kyaw Soe Oo violaram a lei referente aos "assuntos secretos e oficiais", que data do período colonial britânico, por investigarem o massacre de muçulmanos de origem rohingya, em Rakain, no oeste do país.

Os dois jornalistas que trabalham para a agência Reuters foram detidos na noite de 12 de dezembro de 2017 depois de uma reunião que mantiveram com polícias que, segundo os acusados, lhes entregaram documentos alegadamente confidenciais.

Diplomatas, organizações de defesa dos direitos humanos e as Nações Unidas já criticaram a condenação.

Lusa