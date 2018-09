Aos 99 anos percorre 10 quilómetros a pé todos os dias para visitar a mulher no hospital

São cinco quilómetros para cada lado, um percurso que Luther conhece há quase nove anos. A mulher, diagnosticada com um tumor cerebral, passa períodos de vários meses internada no hospital de Rochester, em Nova Iorque.

Esteja calor ou frio, o estado de tempo não impede o homem de se fazer à estrada. A caminhar ou a correr, como ainda faz por vezes, contou à CBS News que não gosta de “esperar pelo autocarro”.

Na comunidade, o idoso de 99 anos tornou-se uma ‘celebridade’. “Algumas pessoas dizem-me para agir de acordo com a minha idade. Têm inveja. Eu não bebo e não fumo. Se o fizesse, já não estaria cá”, comenta.

Para Luther, a caminhada diária não serve para provar a sua aptidão física, mas sim o quanto ama a mulher. “Ela é uma mulher linda. Tornou-me um homem”. Algumas vezes, Luther acaba até por dormir no chão do hospital, para acompanhar a mulher e passar mais tempo com ela.

Luther e Waverlee são casados há 55 anos. O homem já percorreu centenas de quilómetros a pé, e promete continuar a fazê-lo todos os dias, enquanto a mulher não voltar para casa.