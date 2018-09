Blogger australiana encontrada morta em iate de milionário mexicano

De acordo com a imprensa internacional, Sinead McNamara trabalhava no iate de luxo Mayan Queen IV há já quatro meses.

Na sexta-feira, de madrugada, a blogger e instragrammer foi encontrada inanimada na parte de trás da embarcação que pertence a um dos homens mais ricos do México, Alberto Baillères.

REMY DE LA MAUVINIERE

Os serviços de emergência ainda tentaram reanimar a modelo que acabou por morrer a caminho do hospital.

De acordo com a imprensa local, o bilionário mexicano e a família não estavam na embarcação quando ocorreu o incidente. Sinead McNamara foi deixada com a tripulação na ilha de Kefalonia.



As autoridades gregas estão a investigar.