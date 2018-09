Incêndio destrói Museu Nacional do Brasil

São mais de 20 milhões de objetos, que contam a história do país.

O Presidente do Brasil, Michel Temer, já reagiu. Em comunicado fala de um dia trágico, com uma perda incalculável para o país. O Museu Nacional do Brasil era gerido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Ministério da Educação do Brasil já veio dizer que serão feitos todos os esforços para ajudar a instituição a recuperar o património histórico. O incêndio começou por volta das 19h30, hora local, 23h30 em Lisboa.