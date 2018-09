Aviso de furacão nos EUA ao aproximar-se tempestade tropical Gordon

As autoridades declararam o estado de emergência na cidade devastada em 2005 pelo furacão Katrina e encorajaram as pessoas que residam fora do seu sistema de diques a abandonarem as suas casas.

O Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami, indicou que a tempestade Gordon -- que se formou na segunda-feira perto do arquipélago das Keys, no sul da Florida - se encontrava às 12:00 TMG (13:00 de Lisboa) a 235 quilómetros a sudeste da foz do rio Mississippi.

Um aviso de furacão está em vigor desde a foz do Pearl River, na fronteira entre os Estados de Luisiana e Mississippi, até à fronteira entre o Alabama e a Florida.

"O olho do Gordon deslocar-se-á hoje pelo leste do Golfo do México e aproximar-se-á da costa centro-norte do golfo na zona do aviso [de furacão] ao fim da tarde ou à noite, avançando para o interior sobre o Vale do Mississippi esta noite ou na quarta-feira, cedo", indicou o NHC em comunicado.

O organismo acrescentou também que já começaram a cair chuvas torrenciais no oeste da Florida e que estas deverão estender-se para oeste, ao longo da costa, até Nova Orleães.

O NHC acrescentou esperar "um enfraquecimento rápido", assim que o Gordon se deslocar para o interior do continente.

Na Florida, as escolas de Pensacola já foram encerradas e as pessoas desaconselhadas pela Guarda Costeira de ir à praia, devido à formação de ondas altas.

No Alabama, cujo governador já declarou o estado de emergência, o diretor da Agência de Gestão de Emergências estadual, Brian Hastings, escreveu na rede social Twitter que os residentes da área costeira são instados a refugiar-se em locais seguros esta terça-feira à tarde e a ficar lá até quarta-feira de manhã.



