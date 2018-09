Afinal, para que servem os preservativos?

As décadas de sanções dos Estados Unidos da América, o estilo disfuncional soviético e a economia centralizada fazem com que as prateleiras das lojas de Cuba estejam frequentemente vazias. E, quando as estantes tão repletas, os bens costumam ser demasiado caros para aqueles que ganham um salário médio de 26 euros.

Segundo a agência Reuters, os preservativos - tanto os produzidos no país como os importados da Ásia - existem em abundância, devido à grande importância que o país dá à saúde sexual.

Uma caixa de preservativos em Cuba custa à volta de um peso cubano, ou seja, cerca de 80 cêntimos. Os cubanos aproveitam o preço baixo para usarem os preservativos de outras maneiras para além da sexual.