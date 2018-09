Autarca morto a tiro é o sexto eleito assassinado nas Filipinas desde maio

O homicídio de Mariano Blanco, autarca da cidade de Ronda, no sul do país, é o mais recente de uma série de assassínios de políticos eleitos suspeitos de ligações ao tráfico de drogas.

A vida política nas Filipinas é tradicionalmente repleta de violência, mas organizações de direitos humanos alertam que a situação foi agravada pela campanha do presidente, Rodrigo Duterte, contra as drogas.

Mariano Blanco, de 59 anos, foi morto por desconhecidos quando se encontrava no seu gabinete, disse o chefe de polícia local, o inspetor Jayr Palcon, à agência de notícias France-Presse.

"Testemunhas disseram que quatro pessoas armadas saíram de uma carrinha branca e entraram na prefeitura. O prefeito estava lá a dormir no seu gabinete", disse o inspetor.

Segundo Jayr Palcon, o nome de Mariano Blanco estava na lista do presidente Duterte de funcionários eleitos suspeitos de serem consumidores, traficantes ou de protegerem o tráfico de droga, uma informação confirmada pela Agência Anti-Narcóticos das Filipinas.

Blanco foi morto a tiros quase um ano depois de a Comissão Nacional de Polícia lhe ter retirado os poderes sobre a polícia local por ser suspeito de "realizar atividades ilegais relacionadas com o tráfico de drogas", afirmou um porta-voz da agência.

Este homicídio eleva para pelo menos seis o número de autarcas mortos desde maio no arquipélago.Em julho, Antonio Halili, líder do município de Tanuan, sul de Manila, foi morto a tiro por um franco-atirador durante uma cerimónia que decorria na prefeitura.

Desde que Duterte chegou ao poder no final de junho de 2016, a polícia alega ter matado 4.410 supostos traficantes de drogas e toxicodependentes.

As organizações não-governamentais dizem que esse número deve ser o triplo e defende que os dados apontam para um possível crime contra a Humanidade, acusando a polícia e as milícias de matarem pessoas sem sequer terem qualquer prova de seu possível envolvimento no tráfico de drogas.

Em fevereiro, o sobrinho de Blanco e o vice-prefeito de Ronda, um advogado, também foram mortos a tiro no final de uma audiência num tribunal no qual estava a defender um cliente suspeito de ser traficante.

Lusa