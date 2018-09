Brasil transfere 200 venezuelanos de Roraima para outros estados

Os venezuelanos foram transferidos pelo Governo numa ação humanitária organizada para levar imigrantes e refugiados da fronteira no norte do Brasil, área pouco povoada e desenvolvida economicamente, para zonas mais ricas e densas.

Um grupo de 75 venezuelanos está a caminho de São Paulo, maior cidade do Brasil, outros 125 viajam para Esteio, uma cidade no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, e quatro ficarão em Brasília, capital do país.

Em Brasília, os quatro venezuelanos reencontrarão familiares que moram em Goiás e não ficarão em abrigos.

Em São Paulo, o grupo de 75 venezuelanos ficará em quatro abrigos - três deles administrados pela prefeitura e um ligado a uma congregação religiosa.

Já os 125 transferidos para Esteio serão acolhidos num abrigo federal alugado pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), com alimentação fornecida pelo Brasil.

O Governo brasileiro realiza ações de interiorização com ajuda do ACNUR, que identifica venezuelanos interessados em participar no programa e cruza informações com as vagas disponíveis e o perfil dos abrigos.

A agência da ONU para refugiados assegura que as pessoas estão devidamente documentadas e providencia melhorias nas infraestruturas nos locais de acolhimento.

Nos últimos dois anos, milhares de venezuelanos têm cruzado a fronteira do Brasil no estado de Roraima para fugir de uma grave crise social e económica no seu país.

Segundo dados do Instituto Brasil de Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos 30 mil venezuelanos saíram do seu país e estão a viver em Roraima.

Desde que a crise migratória se acentuou, cerca de 56,7 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal brasileira para pedir refúgio ou residência no país.



Lusa