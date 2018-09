Dez mil migrantes menores sem família em Espanha

O novo Executivo do socialista Pedro Sánchez, no poder há três meses, tomou esta "iniciativa excecional" face "ao aumento do número de chegadas nos últimos meses", indicou o ministério da Saúde.

De acordo com a ministra da Saúde, Carmen Montón, são atualmente 10.000. Em abril, o anterior governo conservador tinha-se referido a 6.000, contra 4.000 em 2016.

Na manhã de terça-feira, 49 presumíveis menores, provenientes do Magrebe, chegaram a uma praia de Tarifa a bordo de diversas embarcações, indicaram responsáveis andaluzes.

O Governo previu "um orçamento de 40 milhões de euros para o acolhimento solidário dos menores estrangeiros não acompanhados", que deverão ser distribuídos por diversas regiões do país, segundo o comunicado do ministério.

Estas crianças e adolescentes, na maioria provenientes de Marrocos, encontram-se sob a responsabilidade das comunidades e localidades designadas de "primeiro acolhimento", em particular na Andaluzia e nos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla, no norte de Marrocos.

Ao adotar este plano avaliado em 40 milhões de euros, o Governo de Madrid pretende incentivar financeiramente outras regiões para que aceitem o acolhimento destes menores, e adotem o modelo já em aplicação.

Nos últimos anos tem sido criticado o procedimento sobre o acolhimento destes menores estrangeiros isolados, em particular na cidade autónoma de Melilla, governada pelos conservadores, onde muitos jovens marroquinos dormiam nas ruas ou em grutas, aguardando a oportunidade para uma travessia de barco em direção à Europa.

Em Ceuta, o porta-voz do governo local, Jacob Hachuel, do Partido Popular (PP, conservador) defendeu recentemente que os menores não acompanhados deveriam ser reenviados para Marrocos "porque estão melhor no seu meio familiar".

Lusa