O vídeo, publicado pelo canal WTCF|Videos, foi gravado originalmente pelo repórter da CBS Mark LaGanga, que trabalhava no terreno na altura do ataque terrorista.

Com cerca de 30 minutos, as imagens retratam os momentos de pânico vividos imediatamente após o embate dos aviões, a queda das torres e ainda o trabalho das equipas de resgate no ‘Ground Zero’.

O vídeo conta com praticamente três milhões de visualizações e traz uma nova perspetiva dos ataques, gravada pela lente de um jornalista.