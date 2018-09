Fortes explosões no vulcão Etna fazem subir nível de vigilância

O aumento do grau de vigilância foi decidido após uma reunião, no fim de semana passado, na sequência de uma fase de alguns dias de fraca atividade na cratera do vulcão.

Com esta medida, a vigilância vai ser intensificada e é ativado um canal de comunicação permanente entre a comunidade científica e a proteção civil.

"Independentemente dos fenómenos vulcânicos locais, o vulcão continua numa situação de desequilíbrio potencial", alertou a proteção civil em comunicado.

O Etna, com 3.300 metros de altitude, é o maior vulcão em atividade na Europa, com erupções frequentes, em curso há pelo menos 2.700 anos.A sua última fase eruptiva deu-se na primavera de 2017, e a última grande erupção aconteceu no inverno de 2008/2009.

No fim de março, um estudo publicado na revista Bulletin of Volcanology revelou que o Etna estava a deslizar muito lentamente em direção ao Mediterrâneo, a um ritmo constante de 14 milímetros por ano.

Lusa