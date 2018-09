Governo japonês associa morte de funcionário de central nuclear a exposição a radiação

Segundo o jornal Mainichi, é a primeira vez que o Governo nipónico reconhece a ligação da morte de um trabalhador à exposição da radiação da central, atingida em 11 de março de 2011 por um 'tsunami' que provocou uma avaria no sistema de refrigeração causando uma explosão.

Depois do acidente, o mais grave a seguir ao da central nuclear de Chernobyl, em 1986, na atual Ucrânia, o funcionário, de 50 anos, ficou encarregado durante uns meses de medir a radiação na central. Usava máscara e fato de proteção.

Contudo, em fevereiro de 2016, foi diagnosticado com um cancro do pulmão, acabando por morrer.

A agência noticiosa japonesa Jiji News adiantou que o Governo pagou indemnizações em quatro outros casos em que trabalhadores de Fukushima ficaram doentes com cancro após o desastre.

Em 11 de março de 2011, um sismo de magnitude 9,1 na escala de Richter gerou um 'tsunami' (agitação sísmica no mar que provoca uma série de ondas com altura elevada).

O abalo, que atingiu as cidades de Sendai e Fukushima, na região de Tohoku, no nordeste do Japão, causou mais de 18.500 mortos e centenas de milhares de desalojados. A reconstrução dos edifícios destruídos continua por acabar e uma parte da região permanece desabitada.

