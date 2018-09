Mais de 400 migrantes socorridos pela ONU em pleno deserto perto da Argélia

As 439 pessoas que foram resgatadas, divididas em dois grupos, foram socorridas no deserto em Assamaka, localidade nigerina na fronteira com a Argélia, onde chegaram "a pé", indica a OIM na sua página do Facebook.

A 3 de setembro, uma primeira vaga de 347 migrantes de 13 países da África Ocidental foram socorridos por uma equipa da OIM. Outros 92 migrantes chegaram a 04 de setembro à mesma zona tendo também sido assistidos pelas equipas de salvamento.

A agência das Nações Unidas não refere se estes migrantes foram expulsos da Argélia como aconteceu recentemente com milhares de outros imigrantes ilegais.

A OIM adianta que as pessoas foram acolhidas no seu centro de passagem em Arlit (norte do Níger) e que aqueles que o desejem serão transportados para seu país de origem.

Em meados de agosto, 128 imigrantes, incluindo oito mulheres e 14 crianças da Argélia, foram resgatados perto da fronteira argelina.

O Níger, que recebe apoio material e financeiro substancial da Europa, tem travado uma luta implacável para conter o fluxo migratório no seu território, em particular no norte desértico.

Segundo estatísticas europeias, cerca de 90% dos migrantes da África Ocidental atravessam o Níger para chegarem à Líbia e depois à Europa.

Em meados de julho, durante uma visita ao Níger, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, mostrou-se agradado com a "queda de mais de 95%" no fluxo de migrantes do Níger para a Líbia e para a Europa entre 2016 e 2017.

Na segunda-feira, a União Europeia (UE) pagou 21 milhões de euros (cerca de 13,775 mil milhões de francos CFA) ao Níger para ajudar na luta contra a emigração ilegal para a Europa.



Lusa