Presidente angolano consternado com colisão de dois comboios que fez 18 mortos no sul do país

Numa mensagem, João Lourenço, que se encontra em Pequim, onde participou no III Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), referiu tratar-se de um "acontecimento trágico", em que várias famílias ficaram enlutadas.

"Recebi com profunda consternação a notícia do acidente ferroviário entre dois comboios que colidiram na rota entre o Lubango e Namibe, tendo provocado várias vítimas, entre mortos e feridos. Trata-se de um acontecimento trágico em consequência do qual várias famílias perderam prematuramente os seus entes queridos, sobre cujas memórias me inclino com dor e tristeza", escreveu João Lourenço.

Segundo o chefe de Estado angolano, que apresentou condolências às famílias enlutadas e desejou melhoras aos feridos, as autoridades competentes vão agora tomar as "medidas que se impõem" para apurar as causas da "fatídica ocorrência", para que se possa prevenir, "com rigor", a repetição de casos idênticos.

Segundo o balanço oficial, o número de mortes provocadas pela colisão de dois comboios no sul de Angola subiu para 18, na sua maioria cidadãos angolanos e chineses, havendo ainda 14 feridos, dez deles em estado grave.

O segundo comandante dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiro no Namibe, Simão João Faísca, disse hoje que o número de mortes provocadas pela colisão de duas locomotivas no sul de Angola subiu para 18, na sua maioria cidadãos angolanos e chineses, havendo ainda 14 feridos, dez deles em estado grave.

Quatro maquinistas - dois angolanos e dois chineses - morreram, bem como vários jovens que se encontravam a trabalhar no serviço de manutenção da linha férrea dos Caminhos de Ferro de Moçâmedes.

O acidente ocorreu na terça-feira ao quilómetro 150 do troço que liga o Namibe a Bibala, próximo da localidade de Muninho e deveu-se a erro humano.

Simão João Faísca indicou que dez dos 14 feridos estão em estado grave, pelo que foram transportados para o hospital central da província vizinha da Huíla, enquanto os restantes quatro já receberam alta, no hospital de Bibala, a 180 quilómetros do local do acidente.

Mas o número de mortes pode subir, já que existem feridos graves e algumas pessoas ainda encarceradas nas ferragens.

A circulação de comboios entre o Lubango e o Namibe está suspensa até que se removam as duas composições.

De acordo com Daniel Quipaxe, na origem do acidente estará um erro humano. O técnico em serviço terá calculado mal as distâncias e mandado avançar uma composição de carga e a de uma empresa chinesa de manutenção da linha.

Ainda decorrem trabalhos para o desencarceramento da composição chinesa "que foi a que mais sofreu".

