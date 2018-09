O jornal Público avança que a viagem do Presidente de Angola já está a ser preparada. A confirmar-se, será a primeira visita oficial do chefe de Estado ao território português.

O retomar das relações entre os dois países acontece depois do Ministério Público dar luz verde à transferência do processo do antigo vice-presidente Manuel Vicente para Luanda. O fim do irritante confirmou-se em maio deste ano, com a visita do ministro da Defesa português a Angola.