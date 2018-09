Trump diz ser "exatamente o oposto" da descrição atribuída no livro de Bob Woodward

O Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou hoje, em mensagem no Twitter, o novo livro do jornalista Bob Woodward, ao considerar ser "exatamente o oposto" da descrição que lhe é atribuída.



Na sua conta pessoal do Twitter, o Presidente norte-americano denuncia o livro "Fear: Trump in the White House" [Medo: Trump na Casa Branca] e no qual se refere que o seu chefe de gabinete John Kelly o definiu como um "idiota".

O livro diz ainda que assessores presidenciais retiraram diversos documentos sensíveis da sua secretária para evitar que tomasse decisões precipitadas.

A Casa Branca referiu que o perfil de Trump inserido no livro de Bob Woodward é falso, e acusou antigos funcionários da Casa Branca que ficaram descontentes por terem sido despromovidos ou afastados dos cargos.

Quem é Bob Woodward



Jornalista de investigação de 75 anos, Bob Woodward revelou no início da década de 1970 com o seu colega Carl Bernstein, nas páginas do Washington Post, o escândalo Watergate que implicou a demissão do presidente Richard Nixon (1969-1974).

Reposta de Trump... no Twitter

Trump escreveu que "É uma vergonha qual alguém possa escrever um artigo ou um livro, com histórias totalmente inventadas para fornecer a imagem de uma pessoa que é literalmente o oposto da realidade, e que a divulgue sem qualquer consequência". E acrescentou: "Não sabem porque motivo os políticos de Washington não alteram as leis sobre difamação?".



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse à cadeia televisiva Fox News que ainda não falou com Trump sobre um possível processo por difamação.

O novo livro de Woodward descreve uma Casa Branca repleta de assessores alarmados e frustrados que tentam conter diariamente os impulsos mais extremos de um errático Presidente.

O livro "Medo: Trump na Casa Branca", nas bancas a partir de 11 de setembro, abalou Washington e suscitou uma enérgica resposta do Presidente, que definiu a obra de "repugnante".

"Não é mais que outro mau livro. [Woodward] teve muitos problemas de credibilidade", tinha já considerado Trump na terça-feira em entrevista ao conservador The Daily Caller.

O veterano jornalista explicou que o seu livro se baseia em entrevistas e testemunhos de diversos membros da equipa da Casa Branca, que falaram sob a condição de anonimato.

Um dos principais temas foi a suposta incompetência de Trump para abordar as crises internacionais. Woodward também assegura que o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, também definiu Trump como um "desequilibrado" em pelo menos uma ocasião.



Com Lusa