Candidato brasileiro Bolsonaro esfaqueado durante campanha

No momento do ataque, o candidato estava a ser carregado aos ombros por apoiantes. Segundo o jornal O Estadão, Jair Bolsonaro foi imediatamente retirado do local e transportado para um hospital de Minas Gerais.

O agressor foi detido, de acordo com as autoridades.

Através do Twiter, os filhos de Jair Bolsonaro revelaram que o pai não corre risco de vida e que o ferimento foi apenas superficial.

Os vídeos começaram logo a surgir na internet, nos quais é possível ver Jair Bolsonoro a ser esfaqueado no tórax.

Na mais recente sondagem, divulgada esta quinta-feira, o candidato do PSL lidera a corrida presidencial no Brasil, com 22% das intenções de voto.

Este é o mesmo candidato que está envolvido num processo em tribunal, no qual é acusado do crime de racismo.

Em causa está uma conferência realizada pelo candidato no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril de 2017 em que, perante uma audiência de 300 pessoas, Bolsonaro supostamente teria usado expressões de natureza discriminatória contra negros quilombolas. O processo contra o candidato foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República em abril.

Na denúncia, a PGR reproduziu vários excertos do discurso de Bolsonaro no Clube Hebraica, e em que o candidato à Presidência do Brasil referiu que os descendentes de escravos negros do Brasil "não fazem nada e são inúteis, nem mesmo procriam".

Se for condenado, Bolsonaro poderá cumprir pena de prisão de um a três anos e terá de pagar no mínimo 400 mil reais (cerca de 95 mil euros) por danos morais coletivos.