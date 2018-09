210 migrantes sem rumo encontrados no norte do México

A descoberta destes migrantes foi feita por pessoal da Polícia Estadual, em coordenação com a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Municipal do General Bravo, num terreno denominado "El Encanto" e localizado na estrada para Reynosa, a poucos quilómetros da fronteira do estado de Tamaulipas.



A Secretaria de Segurança Pública do Estado indicou, em comunicado, que os migrantes andavam sem rumo no município de General Bravo.



"As histórias que (os migrantes) nos contaram é que estiveram dois ou três dias dentro da caixa de um camião", disse Bernardo González, chefe da dependência daquela entidade.



González coordenou as ações de rastreio na área, nas quais usaram pessoal em terra e dois helicópteros do estado para encontrar o paradeiro das pessoas que tinham entrado em clareiras de terreno adjacentes à área onde foram localizadas.



Os 210 migrantes, que não tinham documentos legais válidos para sua permanência no país, foram transferidos para um abrigo na área metropolitana, onde seu estado de saúde será avaliado.



O comunicado refere que o Instituto Nacional de Migrações e a Comissão de Proteção das Crianças e Adolescentes cuidarão das pessoas.



Devido à sua localização geográfica, com fronteira com os Estados Unidos, os estados mexicanos do norte do país são um atrativo para os migrantes da América Central que desejam alcançar os EUA.



