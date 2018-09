Responsáveis dos EUA reuniram-se em segredo com militares rebeldes para falar sobre o derrube de Maduro 

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem feito duras críticas ao regime de Maduro, cada vez mais isolado no continente e confrontado com uma grave crise económica que tem levado à saída em massa de venezuelanos do país.

O jornal, com base em responsáveis norte-americanos que falaram sob anonimato e num antigo responsável militar venezuelano que participou nas negociações, referiu que os contactos tiveram lugar no ano passado, sem dar mais detalhes, segundo a AFP.

A Casa Branca, citada pelo jornal, recusou-se a comentar estas informações, insistindo simplesmente na necessidade de um "diálogo com todos os venezuelanos que se manifestam a favor da democracia".Trump suscitou a fúria de Caracas e uma série de críticas na América Latina, ao falar, no verão de 2017, numa "possível opção militar" na Venezuela.

A Casa Branca veio depois retificar e afirmar que não estava prevista qualquer ação militar num futuro próximo.

O governo venezuelano afirma que Nicolas Maduro foi alvo de um atentado no passado dia 04 de agosto e que esse ataque, que envolveu dois drones com explosivos, foi "planeado e executado a partir dos Estados Unidos", uma tese categoricamente refutada por Washington.

Lusa