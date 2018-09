Homens armados atacaram sede da Companhia Nacional de Petróleo na Líbia

Um edifício perto do centro da capital líbia está a arder e foi cercado por elementos dos serviços de segurança, de acordo com as mesmas fontes.

Não há ainda informação sobre a existência de vítimas no ataque.

"Os serviços de segurança estão à procura dos atacantes no prédio, mas a nossa prioridade é retirar os civis presos dentro edifício", disse Ahmed Ben Salem, porta-voz da força de segurança al-Redaa, um grupo armado que serve como força policial em Trípoli, à Agência France Presse.

"A situação está sob controlo", disse, acrescentando que a identidade dos atacantes ainda é desconhecida.

Um oficial da NOC disse que os homens encapuzados atacaram a sede da empresa pública, depois de uma troca de tiros com os guardas.

"Eu saltei para fora da janela com outros colegas, e então ouvimos uma explosão", acrescentou o mesmo oficial.

O ataque ainda não foi reivindicado.