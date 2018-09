Parlamento da Tanzânia proíbe entrada de deputadas com unhas ou pestanas falsas

Em declarações ao diário The Citizen, citadas pela agência de notícias espanhola, Efe, Ndugai afirmou que decidiu proibir as deputadas que façam "um uso excessivo de maquilhagem" após consultar vários especialistas.



Esta proibição foi anunciada pouco depois de o vice-ministro da Saúde, Faustine Ndugulile, ter explicado perante o plenário que as mulheres com pestanas ou unhas postiças "enfrentam múltiplos problemas de saúde", que podem custar dinheiro aos cofres do Estado.



Segundo o presidente do parlamento, o principal hospital do país, o Muhimbili, em Dar Es Salam, a cidade mais populosa da Tanzânia, atende pelo menos 700 mulheres por ano por problemas relacionados com este tipo de postiços ou de soluções para branquear a pele.



De acordo com a lei nacional, as unhas e pestanas postiças não são consideradas como cosméticos.

Lusa