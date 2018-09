Sob a pressão da extrema-direita, a Suécia tenta formar novo Governo

Stefan Löfven disse estar determinado em permanecer na chefia do governo e travar a formação de extrema-direita anti-imigração Democratas da Suécia (SD), que passou a assumir uma função de charneira na política do país escandinavo.

Neste contexto, Löfven solicitou o diálogo com a oposição de centro-direita."Uma coisa é certa, ninguém obteve a maioria. É assim natural propor uma colaboração entre os blocos", declarou Stefan Löfven.

Com os ecologistas e o Partido de Esquerda, a esquerda garante o avanço de um lugar no parlamento face à Aliança do centro e direita, após a contagem de 99,8% dos votos.

Esta eleição implicou o "enterro da política de blocos", acrescentou o chefe do executivo, ao apelar à "responsabilidade moral" dos partidos de centro-direita.

Sem atingir os seus objetivos, a extrema-direita sueca afirma ter garantido uma "enorme influência".

Com 62 deputados e 17,6% dos votos, progrediu cerca de cinco pontos, mas não conseguiu afirmar-se como o segundo partido do país.