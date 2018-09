Rússia inicia as maiores manobras militares desde a Guerra Fria

"No decurso das manobras, a ação das tropas será realizada em conformidade com o acordo entre a Rússia, a China, o Cazaquistão, o Quirguistão e o Tajiquistão para o fortalecimento da confiança na área militar na área de fronteira", assinalou o Ministério da Defesa em comunicado.



As manobras, que vão prolongar-se até dia 17, serão divididas em duas etapas: na primeira, o desdobramento das forças será realizado no Extremo Oriente, no Pacífico Norte e no Mar do Norte, e na segunda será verificada a interação das diferentes forças nas operações defensivas e de ataque.



Observadores de 57 países, assim como a missão de ligação da NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte e a representação da União Europeia, vão assistir às manobras, nas quais participará o Presidente russo Vladimir Putin.

Com Lusa