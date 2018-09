Estado norte-americano da Geórgia declara emergência devido ao furacão

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o governador, Nathan Deal, disse que o estado está a mobilizar "todos os recursos disponíveis para garantir a segurança pública antes da chegada do furacão Florence".

A declaração do governador surgiu depois de o Serviço Meteorológico Nacional norte-americano admitir a possibilidade de o furacão alterar a sua rota e virar para sudoeste à medida que se aproxima da Carolina do Norte e da Carolina do Sul.

Também esta quarta-feira foi anunciado que o Mississipi está a enviar membros da Guarda Nacional e trabalhadores de busca e salvamento para as áreas que podem ser afetadas pelo furacão.

Numa mensagem de vídeo emitida pela Casa Branca, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que o governo está "completamente preparado" para o furacão Florence, mas pediu às pessoas para terem todos os cuidados.

"Não brinquem com ele. É um dos grandes", afirmou.

O Florence, que já obrigou à retirada de mais de um milhão de pessoas, pode ser um dos furacões mais destruidores das últimas décadas na costa atlântica dos Estados Unidos, alertaram especialistas.

O furacão, de categoria 4, deve chegar na quinta-feira à costa norte-americana.

Lusa