Tiroteio na Califórnia causa seis mortos, incluindo o atacante

O atacante terá disparado contra um homem com quem estaria a discutir e de seguida baleou a própria mulher. Terá atingido ainda mais duas pessoas numa casa próxima do local.

O homem dirigiu-se depois para a estrada, onde tomou de assalto um carro em que seguiam uma mulher e uma criança. Os dois ocupantes conseguiram escapar ilesos e o atirador pôs-se em fuga. O indivíduo foi perseguido pela polícia numa autoestrada, recebeu ordem para parar e acabou por se suicidar.

A identidade do atacante ainda não foi revelada. Desconhece-se para já se as vítimas estariam relacionadas. Ainda assim, as autoridades acreditam que os disparos não tenham sido aleatórios.