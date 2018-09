Australiana perde dedos do pé depois de fazer pedicure com peixes

Victoria Curthoys não podia imaginar que a sua viagem à Tailândia iria acabar por resultar na necessidade de amputar todos os dedos do pé direito. O caso aconteceu depois de ter apanhado uma infeção durante uma pedicure com peixes, cuja bactéria existe apenas naquele país.



Os médicos na Austrália levaram mais de um ano a descobrir o problema, depois de Victoria se queixar de febres e enjoos. A infeção no pé terá começado depois de a bactéria ter entrado no corpo através das cicatrizes que a australiana tinha, por há dez anos ter amputado parte de um dos dedos do pé após ter pisado pedaços de vidro.



Inicialmente, a cirurgia de amputação serviu apenas para remover o resto do dedo que já tinha sido operado anteriormente, mas a pressão sobre restantes dedos ao andar acabou por causar calos e infeções. Os médicos viram-se assim obrigados a proceder à amputação dos outros quatro dedos.



Ao jornal Mirror, Victoria explica que nada na pedicure lhe pareceu incorreto, e que o sistema utilizado foi montado à sua frente e “parecia limpo”. Apesar de o tratamento ter resultado na perda de todos os dedos do pé direito, sente-se satisfeita por estar completamente recuperada.

mdwfeatures