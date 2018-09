Filipinas em alerta máximo por causa do tufão Manghut

Mangkhut já obrigou à retirada de milhares de pessoas nas Filipinas e no sul da China.

As províncias de Guangdong, Guangxi e Hainan, na China, suspenderam transportes e stão a retirar parte da população, em resposta ao super tufão Mangkhut, que atingirá o mar do Sul da China este fim de semana.

Segundo a agência chinesa de meteorologia, Guangdong preparou quase quatro mil abrigos, enquanto mais de 100 mil residentes e turistas foram deslocados para locais seguros ou regressaram a casa.

Em Macau, as autoridades admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 - o nível máximo na escala de alerta - se a tempestade continuasse a caminhar para a costa oeste do estuário do Rio das Pérolas.

As autoridades filipinas alertaram na quinta-feira para o impacto do tufão de categoria 5, que pode ser "tão devastador" como o Haiyan, que em 2013 deixou mais de seis mil mortos e 14 mil desalojados no país.