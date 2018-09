Brasileira detida ao tentar sair da prisão com recados escritos no sutiã

O caso aconteceu depois da mãe de uma das prisioneiras a ter visitado no Centro de Detenção Provisória Feminino em Manaus, no estado do Amazonas. À saída, o aparente nervosismo no momento da revista alertou os guardas prisionais.

A mulher, de 40 anos, acabou por revelar que tinha vestido um sutiã com várias mensagens escritas pela filha para os familiares. Na peça de roupa interior foram ainda encontrados contactos de telefone, informações sobre documentos pessoais e uma mensagem para o pai, revelou a Secretaria de Administração Penitenciária daquele estado brasileiro.

“Amo-te, perdoa-me por tudo”, era o recado para o pai, misturado entre vários pedidos de uma nova oportunidade na vida. A mãe, além de detida, ficou proibida de visitar a filha.