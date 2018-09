Justiça belga rejeita pedido de extradição de rapper espanhol

O rapper, cujo nome verdadeiro é José Miguel Arenas Beltran, deveria entregar-se voluntariamente às autoridades espanholas em maio para cumprir a sentença, mas fugiu para a Bélgica.



Um dos seus advogados, Simon Bekaert, disse hoje que "o juiz decidiu que não haverá extradição e descartou as três acusações".

Os advogados explicaram aos jornalistas, à saída do tribunal, que as acusações da justiça espanhola não têm equivalência na lei belga.



"Estou satisfeito, feliz", disse o rapper à imprensa.



A justiça espanhola emitiu um mandado internacional de captura a 24 de maio.

Nas letras das suas canções, o rapper aborda o assassínio de membros do governo, da família real e dos partidos de direita.



O rapper, que está exilado na Bélgica e vive nas proximidades de Gant, sempre justificou que as letras das canções pretendiam "chocar a consciência das pessoas" e não atacá-las fisicamente.



"Depois de assistir a [filme] 'Kill Bill', vocês vão começar a cortar a garganta das pessoas com uma catana? Não, as pessoas entendem que é arte e isso é tudo", disse.

Lusa