Theresa May avisa que Brexit pode ser alcançado sem acordo com a União Europeia

"Creio que a alternativa será que não teremos um acordo", disse May numa entrevista à BBC. O plano "Chequers" contempla criar uma área de livre comércio para bens, depois do Brexit, o que evitaria os controlos de alfândega e manteria aberta a fronteira irlandesa.

No entanto, os deputados conservadores mais eurocéticos, entre os quais o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson, rejeitam essa possibilidade, que deixaria o Reino Unido ligado aos outros 27 Estados-membros e dificultaria a negociação de acordos comerciais com países exteriores à União Europeia. Os eurocéticos propõem utilizar tecnologia já existente para evitar uma fronteira visível.

Na entrevista, May considera necessário um "movimento de mercadorias livre de fricções", sem alfândegas ou controlos reguladores entre o Reino Unido e a União Europeia na ilha da Irlanda para evitar uma fronteira física.

O objetivo do Reino Unido é evitar uma fronteira visível entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte para não prejudicar o processo de paz.

Já hoje, Johnson voltou a criticar o plano de May, ao afirmar, no jornal "The Daily Telegraph", que o fracasso do Governo em resolver a questão irlandesa levou a uma "abominação constitucional". "Pela primeira vez desde 1066 (conquista normanda da Inglaterra), os nossos líderes consentem deliberadamente a uma autoridade estrangeira". Johnson acrescentou que o plano "Chequers" implica que o Reino Unido "permaneça efetivamente na união aduaneira e grande parte do mercado único".

O diário "The Times" escreve hoje que a União Europeia parece estar disposta a aceitar uma fronteira irlandesa "sem fricções". Segundo o jornal, o negociador comunitário, Michel Barnier, está a trabalhar num novo plano para utilizar tecnologia que permitiria minimizar os controlos aduaneiros.

A questão da fronteira irlandesa, que nem Londres nem Bruxelas querem reintroduzir, é uma das principais dificuldades nas negociações do Brexit, que as duas partes querem concluir até à cimeira de outubro ou, o mais tardar, no início de novembro, poucos meses antes do divórcio, previsto para 29 de março.

O Brexit será um dos assuntos em discussão na cimeira informal de quinta-feira em Salzburgo.

Lusa