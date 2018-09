Veterinários salvam cinco esquilos bebés presos pelas caudas

Os animais foram tratados no Centro de Reabilitação de Vida Selvagem, no estado norte-americano do Wisconsin. Segundo a BBC, os cinco animais foram separados com uma tesoura, enquanto estavam sob o efeito da anestesia.

O centro recorreu às redes sociais para contar a história.

Os esquilos precisam das caudas para ter balanço e aquecerem-se e, por isso mesmo, os veterinários afirmaram que seria importante tentar preserva-las.

"Era impossível distinguir as caudas, e nós estamos cada vez mais preocupados porque todos os esquilos estavam a sofrer, em diferentes graus, de danos nos tecidos devido ao bloqueio da circulação", revelou o centro.

Apesar da preocupação do centro, as caudas foram separadas após 20 minutos e os animais vão poder voltar à liberdade em pouco tempo.