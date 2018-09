Justiça sul-africana descriminaliza o consumo de canábis para uso privado

A lei sul-africana que interdita o consumo de marijuana em casa para os adultos é "anti-constitucinal e por consequência nula", declarou o juiz Raymond Zondo, lendo o veredito da mais alta instância judiciária do país, baseada em Joanesburgo. "Não será mais um delito para um adulto consumir ou possuir canábis a título privado, para consumo próprio ao domicílio", adiantou.

O Tribunal ordenou ao Parlamento que redija nos próximos dois anos uma nova lei que seja conforme com a decisão hoje tomada. A decisão judicial foi saudada e aplaudida por muitos defensores da legalização presentes no tribunal. No exterior do tribunal, vários celebravam a decisão fumando sem reservas.

Lusa